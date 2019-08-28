Синоптики спрогнозировали теплую осень и позднюю зиму в Москве

Москву в текущем году ждет теплая осень и поздняя зима, рассказали агентству РИА Новости в центре погоды "Фобос".

По словам ведущего специалиста "Фобоса" Евгения Тишковца, вторая декада октября в Москве выдастся дождливой, но достаточно теплой. Кроме того, существует вероятность, что приход климатической зимы в этом году задержится на две недели.

Обычно наступление климатической зимы, когда температура воздуха переходит к отрицательным значениям, происходит после 10 ноября, однако в 2019 году наступление зимы сместится "как минимум на конец ноября - начало декабря", сказал Тишковец.

По данным "Фобоса", в декабре в городе температура также будет выше климатической нормы. Январь и февраль следующего года тоже будут теплыми, однако будут отличаться большим количеством осадков. "Это говорит о том, что зима будет "скользкой", так как будут затяжные периоды оттепели, гололедные явления, ледяные дожди", - подытожил Тишковец.

