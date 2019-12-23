Синоптики рассказали об экстремальном зимнем тепле

Экстремальное тепло продержится в европейской части России ещё, как минимум, сутки. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. По оценке специалиста, сегодня и завтра температура воздуха превышает климатическую норму на 12 - 13 °C. Условия соответствуют середине октября, либо началу апреля, отмечает RT.

Сегодня к вечеру в столичном регионе до 8 градусов тепла. Завтра +6°C, дождь к полудню прекратится, выглянет солнце. Со среды понижение температуры до 0 +2 °C, к выходным подморозит до -2.

По расчётам Гидрометцентра, в новогоднюю ночь в столице ожидается температура ниже нуля градусов, сообщает Москва 24. Точный прогноз, по словам Романа Вильфанда, делать пока рано, однако есть «повышенная» вероятность, что в ночь на 1 января температуры будут слегка отрицательными. Если снег и будет, то небольшой.

