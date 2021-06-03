Синоптики рассказали о погоде в столице 3 июня

В столице температура составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 18-23. Тишковец подчеркнул, что погода в регионе возвращается к климатической норме. «Дальше лучше, солнечнее и теплее», — добавил синоптик.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.

