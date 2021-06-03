Синоптики рассказали о погоде в столице 3 июня
В Москве в четверг ожидается комфортная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В столице температура составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 18-23. Тишковец подчеркнул, что погода в регионе возвращается к климатической норме. «Дальше лучше, солнечнее и теплее», — добавил синоптик.
Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Синоптики рассказали о погоде в столице 3 июня
- Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов
- Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
- Новые махинации при строительстве Восточного
- В Биробиджане мужчина 15 раз выстрелил в голову собаке на цепи
- Даниил Медведев вышел в третий круг Roland Garros
- Издание-иноагент VTimes объявило о закрытии
- «НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
- Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса
- Только половина россиян готова платить больше налогов для поддержки бедных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru