Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая

Воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов, ночью температура упадет до плюс 5. В Подмосковье днем будем от плюс 12 до плюс 17 градусов, а в ночь на 1 июня температура воздуха опустится до двух градусов тепла.

Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепло вернется в Москву к 3 июня, сообщают «Известия».

