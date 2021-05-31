Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая
В Москве 31 мая ожидается переменная облачность без осадков, сообщил Гидрометцентр России.
Воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов, ночью температура упадет до плюс 5. В Подмосковье днем будем от плюс 12 до плюс 17 градусов, а в ночь на 1 июня температура воздуха опустится до двух градусов тепла.
Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепло вернется в Москву к 3 июня, сообщают «Известия».
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