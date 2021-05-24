Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая

В Москве 24 мая ожидается теплая сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В Московской области воздух прогреется до плюс 18-23.

Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

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ФОТО: www.flickr.com
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