Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая
24 мая 202108:38
В Москве 24 мая ожидается теплая сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Температура воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В Московской области воздух прогреется до плюс 18-23.
Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru