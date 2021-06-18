Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня

Температура воздуха в столице поднимется до плюс 26-28 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется от плюс 24 до плюс 29. Скорость ветра составит от одного до семи метров в секунду. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в столице начался 16 июня. По его словам, температура воды в Москве-реке прогреется до 20 градусов тепла.

