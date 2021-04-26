Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Москве
В Москве 2 мая ожидается температура ниже климатической нормы, возможны кратковременные дожди, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, предварительно ливней не ожидается.
«Возможно, проглянет солнце, дождь будет скорее зарядами, как в прошедшую субботу, чтобы дождь лил целый день, такого мы не ждем», - заявили в Московском метеобюро. Также Позднякова заявила, что температура на Пасху будет ниже климатической нормы, но пока неясно насколько.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что москвичам не стоит ждать тепла до конца апреля.
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