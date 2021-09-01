Синоптики рассказали о погоде 1 сентября в Москве

В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами, может выпасть до 15% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, такую погоду спровоцирует циклон. Холодный атмосферный фронт пересечет столицу во второй половине дня. Именно на это время суток ожидается выпадение порядка 10 миллиметров осадков.

Температура воздуха составит 18-20 градусов. В Подмосковье – 16-21. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

