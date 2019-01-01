Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Недолговременное прояснение в столичном регионе пообещали синоптики на ближайшие выходные . Пока Москва находится под плотной облачностью, однако к субботе облака должны рассеяться, а к воскресенью воздух прогреется до +18°С, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Гисметео.

Метеорологи объясняют прохладную погоду в столице влиянием северных атмосферных фронтов. В выходные буде также маловетренно. Однако с понедельника в Москву и область вернётся ненастье. Грозовые тучи придут с востока. Дождливая и прохладная погода сохранится до следующих выходных.

