Синоптики прогнозируют потепление в Москве на следующей неделе
Прохладная погода, установившаяся в Москве в четверг и пятницу, продержится примерно три дня, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, в выходные в российской столице будет около +18…+20 днём и +11…+13 по ночам, передаёт RT. В городе возможны кратковременные дожди.
Затем к столичному региону подойдёт тёплый атмосферный фронт, и с 4 августа потеплеет, рассказал Цыганков. Начиная со вторника, дневные температуры поднимутся до +21…+26 градусов, а в среду воздух может прогреться и до +29 градусов.
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