Синоптики предрекают необычный сентябрь и некомфортный октябрь

Не очень комфортный сентябрь и начало октября с точки зрения погоды прогнозируют синоптики в центральной России. В текущем месяце будет достаточно прохладно, столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов и будут колебаться в диапазоне от +8. Такую перспективу рисует центр погоды Фобос.

Через некоторое время, правда, возможен приход, так называемого, «старого» бабьего лета, благодаря скандинавскому антициклону. Днём тогда будет от 12 до 16 тепла, однако ночью воздух остынет до +1…+6 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, остаток сентября и первая половина октября будут на 2−3 градуса ниже климатической нормы, возможны дожди, отмечает «Свободная пресса».

В российской столице на этой неделе до 17 сентября включительно прогнозируется теплая погода с температурой до +22 градусов на солнце. С 19 числа придут похолодание и дожди. Днем будет максимум +16, ночью — +6…+9. На следующей неделе днем +11…+13 градусов. Октябрь начнется с пасмурной и дождливой погоды.

