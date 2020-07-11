Синоптик дал прогноз по урожаю на текущий год

Пока весь мир борется с коронавирусом, Европа столкнулась с дополнительной угрозой. Зарубежные метеорологи фиксируют сильнейшую засуху, из-за чего гибнет урожай.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН отметил, что на территории России такой проблемы пока не наблюдается.

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«На территории нашей страны пока, слава богу, ничего не гибнет. Я думаю, что урожай, если будет не рекордным, то вполне себе хорошим. В течение последней недели на большей части средней полосы России наблюдались достаточно высокие температуры. Но так как период этот уже закончился, он длился недолго, ущербы в этом смысле незначительные. Тем более, сейчас уже наступила прохлада, холодный фронт принес дожди, в дальнейшем похолодание будет только усиливаться, что стабилизирует атмосферу и приведет ее в рамки климатической нормы», – прокомментировал он.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью НСН нашел политические умыслы в теориях глобального потепления.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:УрожайЕвгений ТишковецФобос
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