Шведы нашли в холестерине пользу

Исследователи из шведского Лундского университета выяснили, что для нормальной работы рецептора, отвечающего за выработку инсулина, необходим холестерин, передает телеканал «360». Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Речь идет о рецепторе GPR183, который активируется, связываясь с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемых печенью.

По словам ученых, если ученые поймут, как можно активировать этот рецептор, то это приведет к созданию лекарств, которые будут стимулировать выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Вырабатываемый метаболит может защитить бета-клетки от клеточного стресса, вызванного повышенным уровнем глюкозы в крови.

