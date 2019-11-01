Шведы нашли в холестерине пользу
Исследователи из шведского Лундского университета выяснили, что для нормальной работы рецептора, отвечающего за выработку инсулина, необходим холестерин, передает телеканал «360». Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.
Речь идет о рецепторе GPR183, который активируется, связываясь с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемых печенью.
По словам ученых, если ученые поймут, как можно активировать этот рецептор, то это приведет к созданию лекарств, которые будут стимулировать выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Вырабатываемый метаболит может защитить бета-клетки от клеточного стресса, вызванного повышенным уровнем глюкозы в крови.
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