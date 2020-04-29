Штормовой ветер в Москве местами превысил 25 м/с

Штормовой ветер в российской столице и Московской области достиг опасных значений. На высоте его порывы усилились до 27 метров в секунду, информирует столичное метеобюро.

В самой Москве, в пределах кольцевой автодороги порывы шквала достигли 20 метров в секунду, на уровне 23-25 этажей высотных зданий порывы усиливались до 27 метров в секунду.

По всему столичному региону из-за шквалистого ветра действует жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», жители мегаполиса и области получили экстренные предупреждения о непогоде через SMS.

По предварительным данным, сильный ветер не сказался на работе общественного транспорта.

