Штормовой ветер в Москве местами превысил 25 м/с
Штормовой ветер в российской столице и Московской области достиг опасных значений. На высоте его порывы усилились до 27 метров в секунду, информирует столичное метеобюро.
В самой Москве, в пределах кольцевой автодороги порывы шквала достигли 20 метров в секунду, на уровне 23-25 этажей высотных зданий порывы усиливались до 27 метров в секунду.
По всему столичному региону из-за шквалистого ветра действует жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», жители мегаполиса и области получили экстренные предупреждения о непогоде через SMS.
По предварительным данным, сильный ветер не сказался на работе общественного транспорта.
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