Штормовое предупреждение действует в Москве и области

Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе из-за сильного ветра. По данным Гидрометцентра, его порывы будут в течение суток достигать 19 - 24 метров в секунду. Как отметил исполняющий обязанности руководителя Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Роман Вильфанд, 20 м/с уже считается небезопасным явлением.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве пали сразу два рекорда по температуре воздуха. Столбик термометра на метеостанции ВДНХ достиг отметки 5,6 °C. Тем самым побито рекордное значение для 18 декабря, начиная с 1886 года! При этом к часу ночи воздух вообще прогрелся до 6,5 градусов, побив рекорд 1982 года, отмечает RT.

