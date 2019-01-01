Шойгу стал наставником финалиста конкурса «Лидеры России»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с одним из финалистов конкурса «Лидеры России», заместителем директора Ассоциации развития кластеров и технопарков России по проектно-аналитической работе Леонидом Даниловым.

Как сообщает РИА Новости, глава оборонного ведомства стал наставником Данилова. Отмечается, что это уже третий раз, когда Шойгу курирует конкурсанта. Примечательно, что предыдущие подопечные министра добились высоких должностей.

Шойгу обещал конкурсанту передать опыт и добиться хороших результатов в совместной работе. В свою очередь, Данилов обещал министру приложить все усилия, чтобы сотрудничество с Минобороны РФ дало ощутимые плоды.

Ранее президент и председатель правления Сбербанка России, наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф поздравил отечественную команду с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В её состав входили два сотрудника банка и другие участники конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!».

