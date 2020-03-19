Школа в квартале «Сердце столицы» откроется в 2022 году

Компания «Донстрой» в 2020 году начнет строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе «Сердце Столицы». Здание будет построено по индивидуальному архитектурному проекту – он уже получил одобрение Москомархитектуры, и сейчас компания оформляет разрешительную документацию, необходимую для начала строительства. Открытие школы планируется в 2022 году.

Школа общей площадью 7,2 тысячи кв.м рассчитана на 500 учеников. Полный образовательный цикл (с 1-го по 11-й классы) обеспечит детям комфортное преемственное обучение – от «первого звонка» до выпускного – в единой привычной среде. В 2021 году по соседству откроется детский сад «Сердце Столицы».

Помимо учебных классов, лабораторных и мастерских, в школе спроектированы просторные общие зоны – двухсветные пространства спортивного и актового залов, столовая с собственной кухней, библиотека, зал хореографии, медицинский блок.

На территории школы будет устроено большое спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и универсальной площадкой для игр с мячом. Отдельно расположатся детские игровые площадки со специальным резиновым покрытием, а также площадки для занятий гимнастикой на свежем воздухе и зоны тихого отдыха с парковой мебелью. Просторная площадь перед входом в здание станет местом проведения общешкольных мероприятий, парадных линеек и праздников.

Внешний облик здания будет перекликаться с архитектурным решением всего квартала: как и большинство корпусов «Сердца Столицы», фасады школы облицованы керамической клинкерной плиткой теплых кирпичных оттенков. На фасаде у главного входа будет размещен эффектный 5-метровый часовой циферблат с подсветкой в вечернее время суток.

«Сердце Столицы» занимает территорию 14 га непосредственно на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Первая линия квартала введена в эксплуатацию в 2018 году, вторая очередь – в феврале 2020 года. Вместе с жилыми корпусами построены и основные объекты инфраструктуры.

Одновременно с вводом первой линии квартала «Донстрой» провел благоустройство прилегающей Шелепихинской набережной площадью порядка 5 га. Здесь появились смотровая площадка с 4-метровым арт-объектом «Луна», универсальная спортивная площадка, детские игровые зоны, места для пикников, столы для пинг-понга, лаунж-террасы над водой, скейтпарк с трассой памп-трека.



