Шаманы устроили обряд у здания Мособлсуда

Обвиняемый по делу – знахарь российско-перуанского происхождения Даниэль Диас-Струков, который вот уже 3 года находится под страже в СИЗО. Его обвиняют в контрабанде, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо-крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229. 1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 5. ст. 228.1 УК РФ). В случае обвинительного приговора, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Диас-Струков был задержан сотрудниками Шереметьевской таможни с 11 бутылками «крови дракона» - смолы Драконова дерева. При этом в десяти бутылках был обнаружен демитилтриптамин (ДМТ) – мощный галлюциноген, внесенный в список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в РФ. Кроме того, в ходе обыска в съемной квартире целителя были обнаружены другие наркотические вещества. Сам задержанный настаивает на своей невиновности, заявляя, что не является торговцем наркотиками, а лишь помогает людями с использованием традиционных перуанских шаманских ингредиентов.

