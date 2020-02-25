Шаманы устроили обряд у здания Мособлсуда
Перуанские шаманы устроили обряд у здания Московского областного суда в связи с тем, что 25 февраля там рассматривается дело травника из Перу, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Дело будет рассматриваться судом присяжных, заявил НСН пресс-секретарь обвиняемого шамана Даниэля Диас-Струкова Вадим Горжанкин.
Обвиняемый по делу – знахарь российско-перуанского происхождения Даниэль Диас-Струков, который вот уже 3 года находится под страже в СИЗО. Его обвиняют в контрабанде, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо-крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229. 1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 5. ст. 228.1 УК РФ). В случае обвинительного приговора, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Диас-Струков был задержан сотрудниками Шереметьевской таможни с 11 бутылками «крови дракона» - смолы Драконова дерева. При этом в десяти бутылках был обнаружен демитилтриптамин (ДМТ) – мощный галлюциноген, внесенный в список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в РФ. Кроме того, в ходе обыска в съемной квартире целителя были обнаружены другие наркотические вещества. Сам задержанный настаивает на своей невиновности, заявляя, что не является торговцем наркотиками, а лишь помогает людями с использованием традиционных перуанских шаманских ингредиентов.
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