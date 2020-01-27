Сбой в работе Mail.ru произошел в России

Серьёзные проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru возникли сегодня по всей России. Об этом сигнализирует специализированный сайт Downdetector. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Каждый четвёртый пользователь, сообщивший о сбое, не может открыть сайт Mail.ru. 11% информируют о проблемах со входом в почту, уточняет Газета.ру. При попытке входа сайт выдаёт ошибку, сообщает, что введённый пароль неверный или пользователь вообще не зарегистрирован.

В компании пообещали устранить проблемы в самое ближайшее время. Там уточнили, что проблемы с авторизацией также могут наблюдаться и в Игровом центре.

Как пояснили в компании изданию Ura.ru, проблемы могут быть связаны с тем, что сегодня в Mail.ru проведено большое техническое обновление.

