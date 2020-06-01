«Сбербанк» восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Все интернет-сервисы «Сбербанка» снова работают в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе финансово-кредитной организации, отметив, что сегодня могли наблюдаться сбои при входе в «Сбербанк Онлайн».

В банке принесли извинения за доставленные неудобства, передаёт ТАСС.

Согласно данным Downdetector, утром в понедельник, 1 июня, поступило более 560 отзывов о неполадках с сервисами «Сбербанка». Большинство пользователей не могли перевести деньги, некоторые жаловались на сбои в работе сайта.

