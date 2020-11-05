Самый сильный человек России сдвинул 36-тонный самолет

Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет. Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. В сертификате, врученном Нигматуллину, говорится, что ему удалось установить рекорд России по «truck-pull plane»: в международном аэропорту «Уфа» спортсмен отбуксировал Boeing 737-500, который весит 36 тонн, на 25 метров за 44,58 секунды.

Нигматуллин заявил, что доволен своим результатом, отметив, что на тренировках ему не удавалось сдвинуть такой самолет, пишет РИА Новости.

В свою очередь, в авиагавани отметили, что 5 ноября в международном аэропорту «Уфа» были зарегистрированы сразу два достижения – воздушная гавань обслужила 2-миллионного пассажира, а также был установлен новый рекорд страны.

А ранее сообщалось, что Эльбрус Нигматуллин повторил трюк XIX века, руками удерживая двух рвущихся в разные стороны лошадей. Как сообщает сайт спортсмена, он первым в мире выполнил такой трюк. До настоящего времени не существовало ни одного документального подтверждения рекорда, кроме старых черно-белых фотографий. К слову, россиянин уже неоднократно удивлял своими рекордами, в частности он руками повернул настоящее колесо обозрения, сдвигал с места два автобуса, корабль, самолет Ан-124 «Руслан», трамвайные вагоны и электричку.



