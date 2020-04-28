Самоизоляция в Подмосковье выгнала медведей и волков к жилью
Министерство экологии и природопользования Московской области выпустило предупреждение об опасных животных, которые были замечены рядом с населёнными пунктами. В частности, в последнее время возле жилья стали появляться медведи и волки. Также есть информация о появлении лис.
Зоологи связывают это с режимом самоизоляции, действующим в регионе из-за коронавируса. В этих условиях хищные животные действительно могут выходить за пределы своих охотничьих территорий, ощутив отсутствие людей. Кроме того, с наступлением весны хищники активно кормятся, чтобы восполнить потерю веса за зиму.
Минэкологии призвала жителей соблюдать режим самоизоляции и без крайней необходимости не покидать территорию поселений, поскольку осмелевшие дикие животные могут представлять опасность, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Путин призвал россиян не ходить по гостям на майских праздниках
- Путин подписал указ о нерабочих днях 6, 7, 8 мая
- Собянин предложил сохранить строгую самоизоляцию в столичном регионе еще на 2 недели
- Путин поручил разработать масштабный план восстановления экономики
- Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru