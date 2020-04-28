Самоизоляция в Подмосковье выгнала медведей и волков к жилью

Министерство экологии и природопользования Московской области выпустило предупреждение об опасных животных, которые были замечены рядом с населёнными пунктами. В частности, в последнее время возле жилья стали появляться медведи и волки. Также есть информация о появлении лис.

Зоологи связывают это с режимом самоизоляции, действующим в регионе из-за коронавируса. В этих условиях хищные животные действительно могут выходить за пределы своих охотничьих территорий, ощутив отсутствие людей. Кроме того, с наступлением весны хищники активно кормятся, чтобы восполнить потерю веса за зиму.

Минэкологии призвала жителей соблюдать режим самоизоляции и без крайней необходимости не покидать территорию поселений, поскольку осмелевшие дикие животные могут представлять опасность, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

