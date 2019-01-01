Россиянам вместо солнечного затмения предсказали лунное

«В этот момент у нас будет ночь, и солнышко вообще не будет видно. Многие россияне полетели сейчас в Чили, там будут наблюдать солнечное затмение. Многие мои друзья даже полетели, потому что это уникально удобное место — там много обсерваторий, принимают астрономы с удовольствием. В общем, будет большое просветительское мероприятие на фоне этого затмения происходить», — поделился астроном.

Тем, кто не смог улететь ради редкого явления через океан, остаётся довольствоваться лунным затмением, которое будет видно с территории России, добавил учёный.

«Ближайшее затмение у нас — с 16 на 17 июля. Лунное, и у нас оно, действительно, будет видно хорошо. Но оно будет не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим. Но, тем не менее, довольно интересным», — рассказал Сурдин.

Напомним, в июле прошлого года с территории России можно было наблюдать практически четырёхчасовое лунное затмение. В ночь на 28 июля тень от Земли окрасила Луну в кроваво-красный цвет. О том, чем уникально это явление, в эфире НСН рассказал старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

