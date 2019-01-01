Россиянам вместо солнечного затмения предсказали лунное
Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал НСН, что ради полного солнечного затмения стоит съездить в Чили.
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение во вторник, 2 июля. Как сообщают в пресс-службе Московского планетария, максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 по Москве, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды.
Однако увидеть это необычное явление россиянам не светит, заметил в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили, где зрелище обещает быть наиболее ярким.
«В этот момент у нас будет ночь, и солнышко вообще не будет видно. Многие россияне полетели сейчас в Чили, там будут наблюдать солнечное затмение. Многие мои друзья даже полетели, потому что это уникально удобное место — там много обсерваторий, принимают астрономы с удовольствием. В общем, будет большое просветительское мероприятие на фоне этого затмения происходить», — поделился астроном.
Тем, кто не смог улететь ради редкого явления через океан, остаётся довольствоваться лунным затмением, которое будет видно с территории России, добавил учёный.
«Ближайшее затмение у нас — с 16 на 17 июля. Лунное, и у нас оно, действительно, будет видно хорошо. Но оно будет не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим. Но, тем не менее, довольно интересным», — рассказал Сурдин.
Напомним, в июле прошлого года с территории России можно было наблюдать практически четырёхчасовое лунное затмение. В ночь на 28 июля тень от Земли окрасила Луну в кроваво-красный цвет. О том, чем уникально это явление, в эфире НСН рассказал старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Диписточник: Японии направят представление из-за провокации с Курилами
- Россиянам вместо солнечного затмения предсказали лунное
- В Минздраве рассказали, как избежать заражения инфекцией после наводнения
- Власти России и Чехии призвали к переговорам после отмены рейсов
- Число жертв от паводка в Иркутской области возросло до 16