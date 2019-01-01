Россиян предупредили об опасных французских комарах

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции. Она связана с периодом активизации комаров, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что комары могут быть переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья.

Специалисты порекомендовали россиянам при посещении Франции использовать средства, отпугивающие насекомых, и носить одежду, максимально закрывающую тело, передает RT.

