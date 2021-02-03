Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на взаимной основе возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, сообщает пресс-служба кабмина.,

В документе говорится, что с 8 февраля вновь начнут курсировать поезда по маршруту Минск - Москва - Минск, а также Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Кроме того с 8 февраля увеличится количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трёх до пяти в неделю, и один раз в неделю в Минск можно будет улететь из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет с 15 февраля авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает RT. Дважды в неделю будет выполняться рейса Москва - Баку, а в Ереван из российской столицы самолёты будут вылетать четыре раза в неделю.

