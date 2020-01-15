Россия укрепила позиции в рейтинге стран мира

Россия продвинулась вверх в рейтинге лучших государств мира по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report. Наша страна обосновалась на 23-й строчке, опередив довольно большое количество стран Восточной Европы.

Согласно оценке составителей рейтинга, Российская Федерация значительно улучшила позиции в позициях по развитию предпринимательства, качеству жизни, туристической привлекательности и открытости для бизнеса.

Возглавляет список, как и прежде, Швейцария, на втором месте идёт Канада, далее по убыванию следуют Япония, Германия и Австралия, отмечает «Свободная пресса».

Всего в списке значатся 73 страны. Как уточняет РЕН ТВ, в 2019 году РФ занимала 24-ю строчку, а в 2018 – 26-ю. Таким образом, Россия поступательно улучшает свои позиции.

