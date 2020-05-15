Россия обжаловала решение арбитража о выплате ЮКОСу $57 млрд

Российская сторона направила в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтяной компании «ЮКОС». Об этом информирует министерство юстиции РФ. Согласно тому вердикту, Россия обязана выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.

В Минюсте выразили убеждение, что выводы апелляционного суда, на основе которых было принято решение, неправомерны и не имеют обоснований. В кассации позиция Москвы основывается на четырех основных доводах.

В частности, отмечается, что Апелляционный суд не учёл многочисленные факты нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного регулирования. При управлении ЮКОСом бывшие владельцы систематически уклонялись от уплаты налогов, организовали нелегальный вывод активов за рубеж, занимались отмыванием денежных средств, а также совершали другие противоправные действия.

В связи с вышеуказанным, мажоритарные акционеры бывшей компании не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к энергетической хартии, на который они ссылаются, отмечают в Минюсте. Там также подчёркивают наличие неопровержимых доказательств подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу.

В минюсте указывают, что компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против Российской Федерации. Суд также проигнорировал тот факт, что Москва не давала согласия на арбитражное разбирательство по этому делу.

Кроме того, решение гаагского суда противоречит позиции Европейского суда по правам человека, который неоднократно отвергал обвинения в адрес России в связи с делом ЮКОСа.

