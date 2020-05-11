Россия может зеркально ограничить турецких автоперевозчиков

Российская Федерация может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции при въезде уже с 11 мая. Это будет сделано в том случае, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные ограничения в отношении российских перевозчиков, предупредили в министерстве транспорта РФ. Зеркальные меры могут быть приняты с 23 часов по московскому времени.

Турецкая сторона уже заверила, что в ближайшее время снимет все ограничения для российских грузоперевозчиков, передает ТАСС. Эти ограничения коснулись всех иностранных автомобильных перевозчиков грузов.

Так, после 27 апреля водителям позволен въезд только после подписания обязательства покинуть территорию страны в течение трёх суток. Однако это слишком мало, чтобы успеть разгрузиться или погрузиться, а также пройти таможенное оформление.

