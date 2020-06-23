Роскачество обнаружило хлороформ в курином филе
Эксперты автономной некоммерческой организация «Российская система качества» организовали проверку 13 отечественных и 2 белорусских марок куриного филе. Диапазон цен изученного продукта колебался от 225 до 350 рублей за упаковку.
Как выяснилось, ни у одной из проверенных торговых марок не было выявлено болезнетворных листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Кроме того, не обнаружено нитритов, консервантов, химических растворов и генно-модифицированных объектов.
Правда, 9 из 15 проверенных образцов содержали хлороформ, отмечает RT. Концентрация этого вещества была незначительной, и говорит скорее о недостаточной очистке водопроводной воды на предприятиях. Это не относится к опыту времен Советского Союза, когда все тушки птиц специально обрабатывали хлором.
Хлора не оказалось в продукции торговых марок «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо». Ещё в десяти марках были идентифицированы следы антибиотиков.
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