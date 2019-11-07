Росатом создаст российский квантовый компьютер за десятки миллиардов
Госкорпорация Росатом начала разработки отечественного квантового компьютера, пишут в четверг «Ведомости» со ссылкой на директора по цифровизации Росатома Екатерину Солнцеву.
На разработку планируется потратить 24 миллиарда рублей, из которых 13,3 миллиарда – бюджетные средства. Восполнить потраченные на разработку суперкомпьютера средства станет возможным не менее, чем через пять лет, отметил глава проектного офиса Руслан Юнусов, пишет Газета.ру.
По словам специалиста, к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров, подчёркивает RT.
Квантовый компьютер — новый класс вычислительных устройств, которые способны решать задачи, недоступные даже самым мощным классическим «суперкомпьютерам». Например, при их помощи станет возможно разрабатывать новые лекарства и материалы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной
- СМИ: Задержан экс-мэр Истры
- Синоптики пообещали москвичам самую тёплую зиму в истории
- Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
- Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию