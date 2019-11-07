Росатом создаст российский квантовый компьютер за десятки миллиардов

Госкорпорация Росатом начала разработки отечественного квантового компьютера, пишут в четверг «Ведомости» со ссылкой на директора по цифровизации Росатома Екатерину Солнцеву.

На разработку планируется потратить 24 миллиарда рублей, из которых 13,3 миллиарда – бюджетные средства. Восполнить потраченные на разработку суперкомпьютера средства станет возможным не менее, чем через пять лет, отметил глава проектного офиса Руслан Юнусов, пишет Газета.ру.

По словам специалиста, к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров, подчёркивает RT.

Квантовый компьютер — новый класс вычислительных устройств, которые способны решать задачи, недоступные даже самым мощным классическим «суперкомпьютерам». Например, при их помощи станет возможно разрабатывать новые лекарства и материалы.



