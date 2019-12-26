Режим «черного неба» объявлен в Кемерове и Новокузнецке

Режим неблагоприятных метеорологических условий (так называемый режим «черного неба») объявлен в трех городах Кузбасса – Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Он будет действовать до вечера 27 декабря, сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Синоптическая ситуация в это время будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предприятиям трех городов рекомендовано сократить выбросы.

