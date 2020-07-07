Рестораны и кафе в Москве закрывают летние веранды после штормового предупреждения
Департамент торговли и услуг Москвы обратился к предприятиям общественного питания с призывом свернуть летние веранды в связи с предстоящим резким ухудшением погоды, передает «Интерфакс». Согласно прогнозу Росгидромета, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду.
Столичным рестораторам также рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты. Автомобилистов также призвали отказаться на время непогоды от поездок по городу. С шести часов вечера в столичном регионе действует штормовое предупреждение. Предполагается, что в отдельных районах может выпасть до 14 мм осадков. Не исключается град.
Как отмечают argumenti.ru, на Москву даже может обрушиться смерч. Людям рекомендовано не укрываться во время ливней и шквалов под деревьями, по возможности не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями. Аналогичные неблагоприятные погодные явления, за исключением смерчей, ожидаются в столице с Московской областью и завтра. При этом, жара спадёт, в Москве днём будет 26 – 28 градусов, по области 24 – 29 °C.
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