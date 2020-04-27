Реставрация памятника Жукову в Москве полностью завершена





Реставрация памятника маршалу Георгию Жукову полностью завершена. Несколько дней назад его вернули на Манежную площадь, а сегодня разобраны строительные леса. Об этом сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Монумент был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым в 1995 году к 50-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. В конце марта текущего года было решено комплексно обновить его в условиях мастерской. К счастью, по словам Емельянова, 90% работ было закончено до введения в столице ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Специалисты также восстановили постамент скульптуры, у которого ранее обнаружилась подвижка блоков основания, приведён в порядок и цветник, который устроен вокруг памятника, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. В реставрационных работах принимали участие наследники автора монумента. «Работы выполнены точно и аккуратно», — подчеркнул Михаил Клыков, сын и правообладатель авторского права скульптора Вячеслава Клыкова.

