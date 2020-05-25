Рекордное загрязнение воздуха отмечено в России

В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха. За первые три месяца текущего года этот показатель увеличился на 57% по сравнению с 2019 годом. Это стало рекордом за последние 5 лет, утверждается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета.

Согласно расчётам, за первый квартал 2020 года в стране отмечено 44 случая высокого загрязнения воздуха, в 2019 году таковых было только 28. За последние пять лет по итогам первого квартала в среднем происходило 25 серьезных загрязнений атмосферы. При этом число случаев загрязнения воды, наоборот снизилось на 30% - 474 случая за первые 3 месяца. Основными виновниками стали промышленные предприятия, а также организации жилищно-коммунального хозяйства.

Тем временем, синоптики назвали уникальным явлением жаркую весну этого года в Сибири. Дело в том, что среднегодовая температура воздуха в европейской части страны увеличивается со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, а на юге западно-сибирского региона изменений практически не отмечается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жаркая погода в Сибири этой весной стояла около двух месяцев, однако на этой неделе температура воздуха снизится до средних показателей для текущего периода, отмечает Ura.ru.

