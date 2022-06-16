Ракова: Центр «Моя работа» помог почти 8 тысячам москвичей открыть свой бизнес
С начала 2022 года почти восемь тысяч самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа», что в 2,5 раза больше чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, специалисты центра помогают москвичам лучше понять современный рынок, разобраться с налогообложением, а также выбрать подходящее направление деятельности для самозанятых.
«Для начинающих предпринимателей во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке мы создали уникальную экосистему полного цикла "Самозанятость в руки". При этом 50% начинающих предпринимателей, открывших свое дело при поддержке центра – это люди в возрасте от 16 до 35 лет», - добавила Ракова.
Он отметила, что 80% человек, открывших свое дело с помощью «Моей работы» в качестве профессиональной деятельности выбирают сферу услуг. Так, чаще всего статус самозанятых оформляют работники индустрии красоты, фитнес-тренеры, бухгалтеры, юристы, экономисты, райтеры, дизайнеры, кондитеры.
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