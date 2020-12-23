Ракова: Даже в период пандемии Москва не остановила основные городские проекты

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в период пандемии основные городские проекты продолжали работать, сообщает пресс-служба мэрии.

По её словам, ещё до коронавируса были реализованы все запущенные проекты в медицине, также продолжались все стройки.

Ракова отметила, что не были остановлены и торги по закупке оборудования в рамках КЖЦ, что позволит столице в ближайшие годы полностью обновить парк тяжелой техники медоборудования, а благодаря программе модернизации поликлиник уже в конце 2020 года начнут работать несколько учреждений.

Также заммэра рассказала, что в период пандемии медпомощь получили более 500 тысяч москвичей, причём более 70% пациентов лечились от COVID-19 амбулаторно.