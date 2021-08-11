Пять новых видов пауков выявили в Австралии
Ученые из Австралии нашли пять новых видов пауков, сообщают «Известия» со ссылкой на Организацию научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).
Это одни из видов так называемых пауков-лазутчиков – родственников тарантулов. Они отличаются от своих сородичей размером и цветом.
Эти членистоногие обитают вдали от людей. Они селятся в норках и закрываются крышками из паутинных нитей и глины. Из-за того, что они компактно селятся на небольшой территории, им удалось сохранить популяцию, считают ученые.
В Австралии уже выявлено более 4000 видов пауков, при этом эксперты считают, что науке известно менее половины членистоногих, обитающих на материке.
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