Пять новых видов пауков выявили в Австралии

Ученые из Австралии нашли пять новых видов пауков, сообщают «Известия» со ссылкой на Организацию научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).

Это одни из видов так называемых пауков-лазутчиков – родственников тарантулов. Они отличаются от своих сородичей размером и цветом.

Эти членистоногие обитают вдали от людей. Они селятся в норках и закрываются крышками из паутинных нитей и глины. Из-за того, что они компактно селятся на небольшой территории, им удалось сохранить популяцию, считают ученые.

В Австралии уже выявлено более 4000 видов пауков, при этом эксперты считают, что науке известно менее половины членистоногих, обитающих на материке.

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ФОТО: flickr.com // Bernard DUPONT
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