Путин поручил кабмину кардинально изменить порядок финансирования науки в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и принять новую госпрограмму научно-технологического развития РФ, сообщает РИА Новости.

Выступая на совете по науке и образованию, глава государства также заявил, что при выполнении поставленной задачи кабмину следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств.

Кроме того российский лидер поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию, которая будет состоять из представителей министерств и Совета безопасности РФ. По словам Путина, это позволит повысить эффективность оперативного управления и межведомственной координации «при принятии и реализации решений в области научно-технической политики».

Ранее на совете по науке и образованию президент России поручил главам Минфина РФ и Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос заработной платы, которую выплачивают учёным в российских регионах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииУчёныеНаукаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры