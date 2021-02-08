Путин поручил кабмину кардинально изменить порядок финансирования науки в РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и принять новую госпрограмму научно-технологического развития РФ, сообщает РИА Новости.
Выступая на совете по науке и образованию, глава государства также заявил, что при выполнении поставленной задачи кабмину следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств.
Кроме того российский лидер поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию, которая будет состоять из представителей министерств и Совета безопасности РФ. По словам Путина, это позволит повысить эффективность оперативного управления и межведомственной координации «при принятии и реализации решений в области научно-технической политики».
Ранее на совете по науке и образованию президент России поручил главам Минфина РФ и Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос заработной платы, которую выплачивают учёным в российских регионах.
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