Проверка антикафе с ежами не нашла нарушений

Проверка антикафе с ежами не выявила никаких нарушений, позволяющих закрыть заведение. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова АГН «Москва».

По словам депутата, до 1 июля будет разработаны нормавно-правовые акты о требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Предполагается, что с января 2020 года соответствующее постановление правительства вступит в силу, после чего к заведениям с животными можно будет применять меры по закрытию.

Зотова отметила, что на данный момент кафе с ежами просто «получило отсрочку на полгода».

Кафе с ежами открылось в Москве в августе 2018 года. Минута общения с животными стоит 4 рубля, напитки и еда подаются бесплатно.

Ранее в Мосгордуме призвали проверить антикафе с ежами, сообщает Москва 24. Зотова тогда выступила против такого заведения после обращения граждан и экологов. По ее словам, ежи ночные животные и дикие. От частого прикосновения, а также дневного бодрствования они могут испытывать стресс.





