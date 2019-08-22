Прошедшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала августа

Минувшая ночь стала самой теплой за август. Как сообщают Метеоновости, до рассвета минимальная температура в мегаполисе была зафиксирована на станции ВДНХ на отметке +18,6 ℃. В центре столицы было около 20 градусов Цельсия.

Как отмечает RT, ночь на 22 августа заняла третье место по теплу за всё текущее лето. Выше температура была 22 и 23 июня.

Сегодня в столичном регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта на фоне повышенного атмосферного давления. Максимальная температура воздуха в городе 24-26 ℃, по области 21..26 ℃. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

