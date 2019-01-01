Проблемы интеллектуальной собственности обсудят на форуме в Женеве

Всемирный форум по интеллектуальной собственности и развитию стартовала в понедельник, 20 мая, в столице Швейцарии Женеве. В мероприятии участвуют представители дипломатического сообщества государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в которую входят 190 стран, а также представители международных, межправительственных и неправительственных организаций, научных кругов и гражданского общества.

Цель всемирного форума - предоставление платформы высокого уровня для обмена знаниями и опытом в сфере интеллектуальной собственности, сообщили НСН в пресс-службе Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности.

В ходе форума будут обсуждаться преимущества системы интеллектуальной собственности для инноваций, творчества, а также проблемы и возможности системы интеллектуальной собственности в современном мире.

