Пресс-центр НСН возобновляет свою работу в онлайн-режиме

Пресс-центр информационного агентства «Национальная Служба Новостей» возобновляет свою работу в режиме ONLINE. Теперь журналисты российских и зарубежных СМИ смогут задать все интересующие их вопросы спикерам пресс-центра НСН в удаленном доступе. Достаточно будет в день пресс-конференции зайти на сайт nsn.fm в раздел «Пресс-центр» и выбрать предстоящее пресс-мероприятие в режиме online. Всем российским телеканалам видео с пресс-конференций будут предоставляться бесплатно.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции, пресс-центр НСН принял решение не уходить в самоизоляцию, а уйти в режим онлайн-вещания. Все технические возможности для этого у «Мультимедиа Холдинга» есть. К нам по-прежнему на прямые эфиры будут приезжать спикеры для обсуждения самых актуальных тем. Для журналистов мы уже создали условия работы в нашем пресс-центре, не присутствуя на площадке. Прямые эфиры НСН будут открыты и доступны всем без исключения. Для телеканалов мы также идем навстречу и по запросу предоставим видео по итогам пресс-мероприятия НСН в надлежащем для телетрансляции качестве» - заявил руководитель пресс-центра НСН Олег Цуриков.

Заявки от телеканалов можно присылать электронный адрес: info@nsn.fm или otsurikov@nsn.fm.

Пресс-центр информационного агентства «Национальная Служба Новостей» — мультимедийная площадка, которая в ходит в тройку самых популярных пресс-центров Москвы. Отличительной особенностью пресс-центра НСН является прямой выход на многомиллионную аудиторию и возможность размещения анонсов и итогов пресс-конференции в эфире сразу 3-х радиостанций — Наше Радио, ROCK FM, Радио JAZZ в день проведения конференции, а также прямая online видео-трансляция на сайте. На площадке НСН ежедневно проходят пресс-мероприятия с участием известных музыкантов, политиков, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.

