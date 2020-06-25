Правительство РФ смягчило ограничения на въезд для иностранных специалистов

Кабинет министров Российской Федерации принял решение смягчить для зарубежных специалистов ограничения на въезд в страну, введённые в связи с пандемией коронавируса. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, информирует официальный сайт кабмина.

Уточняется, что иностранным высококвалифицированным специалистам отныне разрешён однократный въезд в Россию на основании особого списка, который должны сформировать федеральные органы исполнительной власти. Перечень передадут в ФСБ и МВД.

В обязательном порядке надо будет обозначить пункт пропуска, через который работник планирует пересечь границу, а также дату визита. Решение принято после изучения поступивших обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний.

В начале текущего месяца премьер-министр объявил о снятии части ограничений на выезд за границу для россиян. Это можно будет сделать для ухода за родственниками, по работе и учёбе.

