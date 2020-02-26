Пожароопасный сезон в Подмосковье начнётся в середине марта

В этом году сезон пожарной опасности может быть открыт в лесах Подмосковья намного раньше обычного – уже в середине марта. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на председателя регионального Комитета лесного хозяйства Ивана Советникова.

Из-за аномально тёплой и малоснежной зимы в регионе по области высота снежного покрова значительно ниже нормы – от 0,2 см до 20 см вместо 30-52 см. В таких условиях высок риск пожаров, которые часто возникают из-за поджогов сухой травы.

Как сообщает «Москва 24», в Москве уходящая зима станет самой тёплой за весь период метеонаблюдений. В Гидрометцентре ожидают, что минимум на два градуса будет побит рекорд 1961 года.

