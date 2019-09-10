Порядка 3 тысяч человек прокачали свои навыки в «Марафоне успешных школьников» на ВДНХ

Около 3 тысяч жителей и гостей Москвы приняли участие в образовательной программе «Марафон успешных школьников». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Марафон был посвящен Дню города и проходил на ВДНХ. Почти 3 тысячи детей и их родители строили город будущего, принимали участие в тренингах и курсах по профориентации, соревновались за победу в бизнес-играх. Самому младшему участнику марафона было 5 лет.

Марафон успешных школьников объединил на своей площадке бизнес-тренеров, ключевых спикеров зарубежных и российских компаний, представителей органов исполнительной власти.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, в текущем году «Марафон успешных школьников» прошел во второй раз. По его словам, в прошлом году это мероприятие собрало 2 тысячи участников. Он отметил, что интерес к мероприятию повышается и пообещал его развивать в будущем.

Особенно среди школьников были востребованы мастер-класс по развитию креативности, умению нестандартно мыслить. Также для подростков работали секции по созданию городских проектов будущего, финансовой грамотности. Отдельное внимание организаторы уделили развитию предпринимательских навыков.

