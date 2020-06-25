Помощницу покойной актрисы Быстрицкой осудили за мошенничество

Суд вынес приговор концертному директору покойной звезды отечественного кино Элины Быстрицкой. Продюсер Ксения Рубцова отправлена в колонию на 3,5 года за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, приговорённая наживалась на пожилой Народной артистке СССР, когда та уже была инвалидом.

Истица, сестра актрисы София Шегельман настаивала на том, что Рубцова украла мошенническим путём 35 миллионов рублей. Однако бывшая помощница Быстрицкой свою вину не признала, она утверждала в суде, что актриса позволила ей оплатить кредит по загородному дому стоимостью 24 миллиона рублей. Якобы звезда советского кино опасалась ареста собственных счетов.

Рубцова объясняла ситуацию тем, что Элина Быстрицкая заняла крупную сумму на свой бизнес-проект, однако он провалился. По утверждению экс-продюсера, актриса готова была переехать жить к помощнице в Подмосковье в случае конфискации своего имущества, потому и оплатила его строительство.

Среди прочего на суде, например, был озвучен такой факт: Рубцова по документам заплатила гримеру артистки 200 тысяч рублей, а по факту – в сорок раз меньше, всего 5 тысяч рублей, отмечает Утро.ру. При этом осужденная утверждала, что Быстрицкая сама просила ее увеличивать стоимость разных услуг, например, водителя и сиделки, чтобы избежать проблем с бизнес-партнером.

Прославившаяся главной ролью «Тихом Доне» и многих других фильмах Элина Быстрицкая скончалась в прошлом году после продолжительной болезни. Актрисе шёл 92-ой год.

