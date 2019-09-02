Помидор-мутант удивил жителей Серпухова

Куст помидора сумел прорасти через крышу теплицы в Серпухове. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», удивительный случай произошел на одном из частных участков села Липицы. Напора растения не смог выдержать лист поликарбоната.

Первыми на этот необычный факт обратил сайт Ока.FM. О свободолюбивом помидоре рассказал Дмитрий Зорин.

Как говорят специалисты, помидор – не столь сильное и прочное растение, как бамбук. Возможно, вырастивший куст дачник не заметил, что в крыше теплицы есть небольшая дыра, которой помидор и воспользовался.

