Помещение сдается в аренду в столичном ЦАО
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В Центральном административном округе Москвы предлагается помещение в аренду, сообщает столичный департамент по конкурентной политике.
Помещение площадью 74,5 квадратных метров сдается по адресу 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 14. Подвальное помещение с отдельным входом принадлежит жилому дому 1934 года постройки.
Начальная цена лота - 978,8 тысячи рублей за год аренды. Представленный лот имеет свободное функциональное назначение и располагается в пешей доступности от метро “Маяковская”.
Заявки принимаются до 21 августа, а торги пройдут 27 августа. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.
С победителем торгов заключат договор сроком 10 лет.
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