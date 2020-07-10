Помещение сдается в аренду в столичном ЦАО

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва

В Центральном административном округе Москвы предлагается помещение в аренду, сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

Помещение площадью 74,5 квадратных метров сдается по адресу 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 14. Подвальное помещение с отдельным входом принадлежит жилому дому 1934 года постройки.

Начальная цена лота - 978,8 тысячи рублей за год аренды. Представленный лот имеет свободное функциональное назначение и располагается в пешей доступности от метро “Маяковская”.

Заявки принимаются до 21 августа, а торги пройдут 27 августа. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

С победителем торгов заключат договор сроком 10 лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваНедвижимость
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры