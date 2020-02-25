Полицейский свалил на родителей-предпринимателей наличие десятков квартир
Заместитель начальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин, у которого обнаружили 22 квартиры, заявил, что недвижимость принадлежит не ему, а его родителям, являющимися частными предпринимателями. Об этом 25 февраля сообщает НТВ.
«Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — заявил сотрудник правоохранительных органов.
Отец подполковника Николай Качкин также опроверг заявления о наличии у сына десятков квартир, назвав их «клеветой» и «черной завистью». Так, по его словам, загородный особняк площадью 270 квадратных метров он выстроил еще в 1992 году, будучи директором мебельного комбината.
Исковое заявление к Качкину было предъявлено прокурором Воронежской области еще 14 февраля. Ему вменялось наличие незадекларированных объектов недвижимости на сумму 50 миллионов рублей, что является несоответствующим требованию российского законодательства.
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