Полицейский свалил на родителей-предпринимателей наличие десятков квартир

Заместитель начальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин, у которого обнаружили 22 квартиры, заявил, что недвижимость принадлежит не ему, а его родителям, являющимися частными предпринимателями. Об этом 25 февраля сообщает НТВ.

«Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — заявил сотрудник правоохранительных органов.