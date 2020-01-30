Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую волосатую кисту

Медики в подмосковной Коломне удалили гигантскую, волосатую кисту у 30-летней женщины. Операцию успешно провели в гинекологическом отделении городского перинатального центра. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

При обращении за помощью, пациентка жаловалась на тянущие боли в нижнем отделе живота. В ходе обследования у нее обнаружили кисту (патологическую полость) величиной с крупный кокос. Как уточняет сайт «Подмосковье Сегодня», речь идёт о дермоидной кисте – доброкачественном новообразовании в яичнике. Причём внутри такой кисты могут оказаться эпидермис, жировая ткань, сальные железы, волосы (как в данном случае) кости, и даже зубы.

Операция была проведена лапороскопическим методом, это позволило сохранить детородную функцию пациентки. Медики подчёркивают, что во избежание таких проблем со здоровьем, женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога.

